Россияне определили главное слово 2021 года

Слово «коронавирус» стало главным в 2021 году по мнению россиян, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос: 56% россиян согласны вакцинировать детей от коронавируса

Почти треть (38%) респондентов назвали главным словом уходящего года наименование болезни. На втором месте, по мнению россиян — «рост цен» (34%), еще 28% опрошенных считают словом года «QR-коды».

Как пояснил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, опрос был закрытым, россияне могли выбирать не более трех ответов.

Ранее Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина признал словом года «спутник». В свою очередь, Оксфордский словарь английского языка назвал главным словом 2021 года понятие «vax», от которого происходят слова «вакцина» и «вакцинироваться».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросВЦИОМКоронавирус
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