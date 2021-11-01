Оксфордский словарь английского языка назвал слово 2021 года
Оксфордский словарь английского языка назвал понятие «vax», от которого произошли слова «вакцина» и «вакцинироваться», главным словом 2021 года. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте словаря.
К сентябрю этого года это слова стало использоваться в 72 чаще, чем в прошлом году, отметили исследователи. По данным словаря, этот корень стал основой для многих сленговых и неформальных слов и выражений. В заявлении были приведены в пример такие фразы, как fully vaxxed - «полностью привитый».
В 2020 году все слова года также были связаны с пандемией COVID-19, такие как коронавирус, локдаун, пандемия и социальное дистанцирование.
Годом ранее главным словом года стало выражение «climate emergency», то есть «климатическая катастрофа».
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