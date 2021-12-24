Опрос: 56% россиян согласны вакцинировать детей от коронавируса

Эксперты опросили 1 600 жителей России в возрасте старше 18 лет, исследование проводилось в апреле, июне и декабре нынешнего года.

Согласно итогам опроса, 54% россиян сделали прививку от COVID-19. С июня доля вакцинированных увеличилась на 21%, отмечает Ura.ru.

При этом 56% респондентов в целом выступают за вакцинацию детей от коронавируса, уточняя, что прививки необходимо делать с согласия родителей. Число россиян, придерживающихся такой точки зрения, с апреля увеличилось на два процентных пункта.

Кроме того, выяснилось, что Россию наряду с Китаем и Израилем считают одной из стран, которые лучше всех справляются с эпидемией.

