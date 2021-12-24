Опрос: 56% россиян согласны вакцинировать детей от коронавируса
Более половины россиян положительно относятся к прививке от коронавирусной инфекции, уже привились сами и выступают за вакцинацию детей, следует из результатов интернет-опроса АНО «Национальные приоритеты».
Эксперты опросили 1 600 жителей России в возрасте старше 18 лет, исследование проводилось в апреле, июне и декабре нынешнего года.
Согласно итогам опроса, 54% россиян сделали прививку от COVID-19. С июня доля вакцинированных увеличилась на 21%, отмечает Ura.ru.
При этом 56% респондентов в целом выступают за вакцинацию детей от коронавируса, уточняя, что прививки необходимо делать с согласия родителей. Число россиян, придерживающихся такой точки зрения, с апреля увеличилось на два процентных пункта.
Кроме того, выяснилось, что Россию наряду с Китаем и Израилем считают одной из стран, которые лучше всех справляются с эпидемией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Курганская журналистка объяснила, почему пришла к Путину с температурой
- Опрос: 56% россиян согласны вакцинировать детей от коронавируса
- Совфед разрешил подачу исков в электронном виде
- Совфед утвердил запрет добычи китов, дельфинов и морских свиней
- Совфед одобрил запрет на списания соцвыплат за долги
- МИД: Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
- Россияне назвали музыкантом года умершего Александра Градского
- Новак: Сертификацию «Северного потока-2» могут завершить к середине 2022 года
- Приднестровье: Кишинев не разрешает оплатить долг «Газпрому»
- Матвиенко назвала отрезвляющим для блогеров закон о наказании лихачей-рецидивистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru