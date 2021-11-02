Институт Пушкина признал «спутник» словом года

Как отметили в институте, слово «спутник» стало лидером по упоминаниям в 2021 году: его стали употреблять в 9 раз чаще. Это связано с обсуждением темы вакцинации и названием российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В первую пятерку наиболее часто упоминаемых слов вошли «Афганистан» (в 6,5 раз чаще, чем ранее), «Северный поток-2» (в 5 раз чаще), «перепись» (в 4,6 раза чаще), «импичмент» (в 4 раза чаще), пишет Газета.ру.

Ранее главное слово 2021 года назвал Оксфордский словарь английского языка. По версии британских специалистов, словом года стало понятие vax, связанное с вакцинацией, отмечает RT.

