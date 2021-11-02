Институт Пушкина признал «спутник» словом года
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина признал словом года «спутник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Как отметили в институте, слово «спутник» стало лидером по упоминаниям в 2021 году: его стали употреблять в 9 раз чаще. Это связано с обсуждением темы вакцинации и названием российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В первую пятерку наиболее часто упоминаемых слов вошли «Афганистан» (в 6,5 раз чаще, чем ранее), «Северный поток-2» (в 5 раз чаще), «перепись» (в 4,6 раза чаще), «импичмент» (в 4 раза чаще), пишет Газета.ру.
Ранее главное слово 2021 года назвал Оксфордский словарь английского языка. По версии британских специалистов, словом года стало понятие vax, связанное с вакцинацией, отмечает RT.
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