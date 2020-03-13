Россияне не спешат жаловаться психиатрам на тревожные новости

«Думаю, что мы не установим причинно-следственные связи. Очевидно, что врачи редко встречают пациентов, которые жалуются на сложные экономические обстоятельства и перипетии, связанные с курсом рубля. Мы за последние десятилетия к этому так привыкли, что реагируем спокойнее, чем, например, в 90-х годах. Обращения к врачам связаны чаще всего с какими-то межличностными конфликтами, в том числе, конфликтами на работе, хроническими психотравмирующими ситуациями, стрессами. Такая эпидемия у нас впервые, но еще ни один не обратился к врачу с тем, что он сильно переживает. На настроение могла повлиять погода, всю зиму она была весенне-осенняя. Не было стабильной погоды, оттого не было стабильной психики. Хотя многим это нравилось, не нужно было сильно кутаться, многие ходили налегке, так что плюсы свои тоже были. А количество обращений к врачам не превышало норму», - добавил врач.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян испытывает стресс. Как выяснил в опросе исследовательский холдинг «Ромир», в этом состоянии периодически пребывает 95% респондентов. Постоянно подвержены стрессу более трети опрошенных — 34%. Эту неоптимистичную картину подтвердила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова. По её словам, больше всего стрессу подвержены жители мегаполисов. Их заставляет нервничать постоянное нарушение личных границ из-за перенаселённости больших городов. Как следствие, люди замыкаются в себе и уходят от реальности всеми известными способами.

