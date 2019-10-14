Счастье по рецепту. Как спасти россиян от стресса?

Подавляющее большинство россиян испытывает стресс. Как выяснил в опросе исследовательский холдинг «Ромир», в этом состоянии периодически пребывает 95% респондентов. Постоянно подвержены стрессу более трети опрошенных — 34%.

Эту неоптимистичную картину подтвердила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова. По её словам, больше всего стрессу подвержены жители мегаполисов. Их заставляет нервничать постоянное нарушение личных границ из-за перенаселённости больших городов. Как следствие, люди замыкаются в себе и уходят от реальности всеми известными способами.

«Так и есть, я думаю. Дело в том, что слишком много обстоятельств давит на людей — и кризис, и безденежье, и сложности в отношениях, и климат в отдельных регионах. Люди находятся в состоянии хронического стресса. Другой вопрос, что у кого-то он больше, у кого-то меньше, у кого-то перетекает в депрессию. Есть те, кто переходит на антидепрессанты, есть люди, которые не заморачиваются, предпочитают отрицать все эти моменты, но в целом подавляющее число людей находится на грани нервного срыва, неврозов, психозов. Тенденция действительно не очень хорошая. Я не могу сказать, что это 100%, но особенно в больших городах это связано с перенаселением, с тем, что каждый день наши личные границы нарушаются. Это стресс каждый день, поэтому люди в больших городах настолько закрыты, стараются не контактировать друг с другом, увлекаются гаджетами, слушают музыку в наушниках — чтобы максимально дистанцироваться от окружающего мира», — рассказала психолог.