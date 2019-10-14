Счастье по рецепту. Как спасти россиян от стресса?
Светлана Бояринова рассказала НСН, почему в стране мало корпоративных психологов, и как современному человеку не скатиться в депрессию.
Подавляющее большинство россиян испытывает стресс. Как выяснил в опросе исследовательский холдинг «Ромир», в этом состоянии периодически пребывает 95% респондентов. Постоянно подвержены стрессу более трети опрошенных — 34%.
Эту неоптимистичную картину подтвердила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова. По её словам, больше всего стрессу подвержены жители мегаполисов. Их заставляет нервничать постоянное нарушение личных границ из-за перенаселённости больших городов. Как следствие, люди замыкаются в себе и уходят от реальности всеми известными способами.
«Так и есть, я думаю. Дело в том, что слишком много обстоятельств давит на людей — и кризис, и безденежье, и сложности в отношениях, и климат в отдельных регионах. Люди находятся в состоянии хронического стресса. Другой вопрос, что у кого-то он больше, у кого-то меньше, у кого-то перетекает в депрессию. Есть те, кто переходит на антидепрессанты, есть люди, которые не заморачиваются, предпочитают отрицать все эти моменты, но в целом подавляющее число людей находится на грани нервного срыва, неврозов, психозов. Тенденция действительно не очень хорошая. Я не могу сказать, что это 100%, но особенно в больших городах это связано с перенаселением, с тем, что каждый день наши личные границы нарушаются. Это стресс каждый день, поэтому люди в больших городах настолько закрыты, стараются не контактировать друг с другом, увлекаются гаджетами, слушают музыку в наушниках — чтобы максимально дистанцироваться от окружающего мира», — рассказала психолог.
В исследовании респонденты указали способы борьбы со стрессом. Так, чаще всего люди делятся переживаниями с друзьями и близкими (54% — среди женщин, 44% — среди мужчин), на втором месте приём антидепрессантов (40% среди женщин), на третьем — хобби и занятия спортом (38% — среди женщин, 27% — среди мужчин). Кроме того, представители сильного пола нередко для отвлечения используют алкоголь — 25%. Число женщин, ищущих спокойствие в крепких напитках, невелико — 9% опрошенных.
Отметим, согласно опросу, чаще всего стресс испытывают люди в возрасте от 26 до 45 лет — 40%. Среди пенсионеров этот показатель всего 18%. Однако причина такой статистики не только в работе, которая заставляет людей переживать, как может показаться на первый взгляд, заметила Светлана Бояринова. На молодых людей, по её словам, сильнее давление общества и стереотипов, чем на пожилых.
«Дело не в прямом смысле в работе, что она несёт стресс. Пенсионеры уже прожили какую-то жизнь, они понимают, что перспектив уже не так много. Они смирились с тем образом жизни, который есть, и в силу пенсии уже не должны контактировать с таким числом людей, решать то количество проблем и задач, какое решает работающее население. На людей другого возраста давит общество: что они должны куда-то расти, поднимать детей, решать проблемы образования, думать об угрозе увольнения и так далее. Это не в прямом смысле влияние работы, это немного шире», — пояснила собеседница НСН.
Решить проблему за счёт повсеместного внедрения штатных психологов для работы с сотрудниками не получится, убеждена Бояринова. Здесь каждый сам кузнец своего счастья, а психолог — всего лишь человек, который может направить. Но набирать знатоков человеческих душ в каждую компанию в России даже просто для советов — утопия, поскольку работодатели на этом просто разорятся.
«Штатные психологи — это хорошо, но немногие люди будут открывать свои проблемы на работе. Всё-таки должна быть какая-то личная ответственность. У людей должны быть какие-то мероприятия, которые помогают им справиться со стрессом. Для кого-то это прогулки, для кого-то медитация, спорт, плавание, регулярный отдых. Хорошо бы, чтобы был некий специалист [в компаниях], который наблюдает за состоянием сотрудников, тестирует и, может быть, в принудительном порядке назначает какие-то мероприятия. Но для работодателя это невыгодно — потому, что, если человек в стрессе, его надо в отпуск отправлять, финансировать какую-то лечебную путёвку и так далее. Поэтому, в идеале, чтобы люди сами понимали, что с ними происходит, и принимали соответствующие действия. Я считаю, что людям нужно меньше заморачиваться и больше отделять себя от социума — не все мечтают быть миллионерами, не всем так нужно быть сверхуспешными. Есть реклама, есть социум, а есть наш внутренний уровень, когда нам достаточно. И это понимание себя, умение справляться с эмоциями, наверное, и есть рецепт счастливой жизни», — заключила психолог.
Добавим, в качестве причин, вызывающих стресс, респонденты в опросе назвали угрозу здоровью (79%), семейные проблемы (73%), угрозу здоровью и благополучию близких (70%). Меньше всего заставляют нервничать россиян проблемы экологии (40%), потеря имущества (30%) и политическая ситуация в стране (27%). Президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин нашёл эту тенденцию признаком того, что россияне всё больше следуют глобальному тренду на саморефлексию, отправляя на второй план абстрактные проблемы.
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