Психиатр назвал причины любви россиян к антидепрессантам

За первые восемь месяцев 2019 года продажи антидепрессантов в России выросли на 12-15% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор компании DSM Group.

В исследовании уточняется, что за указанный период российские аптеки продали продано 5,5 миллиона упаковок антидепрессантов на три миллиарда рублей.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН назвал причины популярности психотропных препаратов у россиян.

«Фармкомпании лоббируют идею распространения психических расстройств. Им надо продавать и продавать больше, поэтому они пугают нас тем, что депрессия широко шагает, скоро будет даже инвалидность по депрессии. Кроме того, психические расстройства диагностируют все, кому не лень. Независимо от психиатров эти диагнозы начали ставить кардиологи, гастроэнтерологи, все подряд. И, естественно, назначают психотропные препараты, в частности, антидепрессанты, даже не заморачиваясь о том, есть там депрессия или нет. За последние сто лет гипердиагностика по классификации симптомов, указывающих не депрессию, увеличилась в десять раз. То есть, если у человека XX века их было три, то сейчас их более тридцати», - рассказал Федорович.

Кроме того, по словам психиатра, россияне всё чаще назначают препараты себе сами, не желая обращаться к специалистам.