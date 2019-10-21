Психиатр назвал причины любви россиян к антидепрессантам
Врач-психотерапевт высшей категории в эфире НСН заявил, что никакой опасности психотропные препараты в себе не несут.
За первые восемь месяцев 2019 года продажи антидепрессантов в России выросли на 12-15% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор компании DSM Group.
В исследовании уточняется, что за указанный период российские аптеки продали продано 5,5 миллиона упаковок антидепрессантов на три миллиарда рублей.
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН назвал причины популярности психотропных препаратов у россиян.
«Фармкомпании лоббируют идею распространения психических расстройств. Им надо продавать и продавать больше, поэтому они пугают нас тем, что депрессия широко шагает, скоро будет даже инвалидность по депрессии. Кроме того, психические расстройства диагностируют все, кому не лень. Независимо от психиатров эти диагнозы начали ставить кардиологи, гастроэнтерологи, все подряд. И, естественно, назначают психотропные препараты, в частности, антидепрессанты, даже не заморачиваясь о том, есть там депрессия или нет. За последние сто лет гипердиагностика по классификации симптомов, указывающих не депрессию, увеличилась в десять раз. То есть, если у человека XX века их было три, то сейчас их более тридцати», - рассказал Федорович.
Кроме того, по словам психиатра, россияне всё чаще назначают препараты себе сами, не желая обращаться к специалистам.
«Последняя причина – реквием по нашей медицине. Как шутил в своё время Жванецкий, население крепчает и старается лечиться самостоятельно. Здесь мы имеем похожую ситуацию. Люди не хотят идти к врачам, так как качество медицинской помощи стремится к нулю, и лечат себя сами. Ещё люди берут лекарства впрок. Потому что в любой момент могут сказать, что этого препарата больше нет, везите его из-за границы, а мы будем вас хватать на таможне и сажать в тюрьму. Поэтому народ запасается», - добавил эксперт.
Однако, отметил Федорович, никакой опасности любовь россиян к антидепрессантам в себе не несёт.
«Альтернативой может быть здоровый образ жизни без стресса. Но уйти от стресса не представляется возможным. Поэтому перед человеком встаёт выбор: алкоголь или психотропные препараты. Препараты в этом смысле предпочтительнее. Беды они с собой особой не несут, кроме неэффективности. В миф о том, что антидепрессанты вызывают зависимость, кто-то верит, а кто-то нет. Но всё равно это является только мифом», - резюмировал психиатр.
Ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян испытывает стресс. Как выяснил в опросе исследовательский холдинг «Ромир», в этом состоянии периодически пребывает 95% респондентов. Постоянно подвержены стрессу более трети опрошенных — 34%. Эту удручающую картину подтвердила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова. По её словам, больше всего стрессу подвержены жители мегаполисов. Их заставляет нервничать постоянное нарушение личных границ из-за перенаселённости больших городов. Как следствие, люди замыкаются в себе и уходят от реальности всеми известными способами.
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