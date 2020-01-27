Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
Россияне хотят зарабатывать 92 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют средние данные по стране. Их приводит RT со ссылкой на сервис «Работа.ру».
Практически каждый четвёртый (26%) из 6,7 тысячи опрошенных желает зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, зарплата меньше 30 тысяч рублей удовлетворила бы только 4% опрошенных.
Уровень зарплатных ожиданий выше всего в Москве и Санкт-Петербурге – 104 тысячи и 102 тысячи рублей, показало исследование. В Новосибирске респонденты хотели бы получать 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону – 87 тысяч.
Ранее исследователи выяснили, что половина из тех, кто собирается сменить работу в 2020 году, недовольна своей зарплатой.
По подсчетам сервиса Superjob, почти треть россиян хотели бы получать зарплату «просто так».
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