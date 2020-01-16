Опрос: большинство россиян намерены сменить работу в 2020 году

По данным сервиса «Работа.ру», 74% россиян планируют сменить место работы в этом году. Больше половины от желающих найти другого работодателя недовольны зарплатой, приводит RT результаты проведенного сервисом опроса.

Почти четверть респондентов мотивировала намерение сменить работу желанием попробовать что-то принципиально новое. Около 13% респондентов выбрали вариант «Другое» - то есть причины, связанные с неудобным графиком или местом работы, переездом. Ещё 6% не устраивает слишком большой объем работы.

В октябре сервис Superjob выяснил, что женщинам в России для счастья нужна зарплата в среднем в 138 тысяч рублей, мужчинам – в размере 181 тысячи рублей.

