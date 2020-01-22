Опрос: Почти треть россиян хочет получать деньги просто так
Почти треть россиян захотели получать деньги просто так — иметь зарплату, при этом не работая. Как пишет ТАСС, это следует из исследования, проведенного порталом Superjob. При этом, 58% респондентов заявили о том, что работа – это не просто источник дохода, она помогает человеку реализовывать собственный потенциал, а также обеспечивает возможность общения в коллективе.
К слову, большинство желающих просто получать деньги являются представителями таких профессий, как сметчик, менеджер по рекламе и переводчик. Меньше всего такая возможность привлекает программистов, юристов и руководителей компаний. Также выяснилось, что больше всего перспектива не работать и получать за это деньги привлекает наших соотечественников в возрасте от 25 до 34 лет.
Ранее НСН писала, что число официально безработных россиян, по данным на 15 января, снизилось на 1,1% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что в общей сложности в нашей стране сейчас насчитывается чуть больше 663 тысяч безработных.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составляет 0,9% от всей рабочей силы в возрасте 15-72 лет. При этом количество свободных рабочих мест, заявленных в органы службы занятости, составляет 1 миллион 400 тысяч единиц.
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