Опрос: Почти треть россиян хочет получать деньги просто так

Почти треть россиян захотели получать деньги просто так — иметь зарплату, при этом не работая. Как пишет ТАСС, это следует из исследования, проведенного порталом Superjob. При этом, 58% респондентов заявили о том, что работа – это не просто источник дохода, она помогает человеку реализовывать собственный потенциал, а также обеспечивает возможность общения в коллективе.

К слову, большинство желающих просто получать деньги являются представителями таких профессий, как сметчик, менеджер по рекламе и переводчик. Меньше всего такая возможность привлекает программистов, юристов и руководителей компаний. Также выяснилось, что больше всего перспектива не работать и получать за это деньги привлекает наших соотечественников в возрасте от 25 до 34 лет.