Россияне назвали раздражающие факторы в путешествиях по регионам
Высокие цены и состояние инфраструктуры чаще всего вызывают раздражение у россиян во время путешествий по регионам страны, как показало исследование SuperJob.
В опросе участвовали 2400 жителей 342 населенных пунктов РФ. Они оценивали туристические места Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, «Золотого кольца», Дагестана, Калининградской области, Камчатского края и Алтая за последние три года.
Туристы пожаловались на отсутствие сервиса и инфраструктуры в Крыму (33%), Краснодарском (26%) и Ставропольском (24%) краях. Высокие цены возмутили путешественников на Камчатке (23%), в Крыму (30%) и Краснодарском крае (36%).
Также опрошенные высказали недовольство слишком большим количеством приезжих отдыхающих (25%) и мусором (24%).
С другой стороны, курортные аборигены в Крыму, Ставропольском крае и на Алтае признались, что их раздражает отношение туристов к местной культуре (27%), невоспитанность путешественников (25%) и небрежное отношение к природе (24%).
Напомним, московская область вошла в число лидеров среди российских регионов по индексу развития туристического потенциала. Рейтинг составлялся в рамках совместного проекта СБЕР, РБК и НКР, сообщила пресс-служба регионального служба Комитета по туризму.
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