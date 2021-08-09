Подмосковье вошло в топ-5 регионов по туристическому потенциалу
Московская область вошла в число лидеров среди российских регионов по индексу развития туристического потенциала. Рейтинг составлялся в рамках совместного проекта СБЕР, РБК и НКР, сообщила пресс-служба регионального служба Комитета по туризму.
Согласно опубликованному исследованию Подмосковье стало пятым с индексом, равным 5,8. Выше расположились Ярославская область (6,2), Татарстан (6,8), Крым (6,9) и Краснодарский край (7,0), сообщает «Радио 1».
При расчёте индекса учитывалась доля чистой прибыли от туристического бизнеса относительно общего показателя по стране, доля занятости в туристическом секторе и уровень зарплаты в туриндустрии относительно общих показателей в регионе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о восстановлении внутреннего туризма на 95% к уровню, отмечавшемуся до пандемии коронавируса.
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