Подмосковье вошло в топ-5 регионов по туристическому потенциалу

Московская область вошла в число лидеров среди российских регионов по индексу развития туристического потенциала. Рейтинг составлялся в рамках совместного проекта СБЕР, РБК и НКР, сообщила пресс-служба регионального служба Комитета по туризму.

Согласно опубликованному исследованию Подмосковье стало пятым с индексом, равным 5,8. Выше расположились Ярославская область (6,2), Татарстан (6,8), Крым (6,9) и Краснодарский край (7,0), сообщает «Радио 1».

При расчёте индекса учитывалась доля чистой прибыли от туристического бизнеса относительно общего показателя по стране, доля занятости в туристическом секторе и уровень зарплаты в туриндустрии относительно общих показателей в регионе.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о восстановлении внутреннего туризма на 95% к уровню, отмечавшемуся до пандемии коронавируса.

