В Кремле оценили вероятность переноса голосования по Конституции

Объявлять о переносе даты голосования по изменениям в Конституции в связи с коронавирусом пока рано. С таким комментарием на брифинге для журналистов выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пока процесс движется в рамках формата, обозначенного Владимиром Путиным на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Голосование назначено на 22 апреля, однако будет перенесено в том случае, если того потребует развитие эпидемиологической ситуации, передает РЕН ТВ.

Ранее руководитель ЦИК проинформировала, что решение о возможности переноса дня голосования по Основному закону может быть принято до конца текущего месяца.

