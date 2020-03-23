В Кремле оценили вероятность переноса голосования по Конституции
Объявлять о переносе даты голосования по изменениям в Конституции в связи с коронавирусом пока рано. С таким комментарием на брифинге для журналистов выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, пока процесс движется в рамках формата, обозначенного Владимиром Путиным на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Голосование назначено на 22 апреля, однако будет перенесено в том случае, если того потребует развитие эпидемиологической ситуации, передает РЕН ТВ.
Ранее руководитель ЦИК проинформировала, что решение о возможности переноса дня голосования по Основному закону может быть принято до конца текущего месяца.
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