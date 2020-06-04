Россияне начали отменять бронирования в отелях Крыма и Сочи

Российские туристы стали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Об сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на местных отельеров и принимающие компании.

По данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято порядка 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и август. При этом возврат денег клиентам затруднен из-за отсутствия денег у отельеров.

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По мнению руководителя Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса Дарьи Журавлевой, отмены связаны с тем, что «у людей нет ясности», туристы боятся.

Похожая ситуация сложилась и на курортах Сочи.

Кроме того, детские лагеря Крыма по требованию Роспотребнадзора будут заполнены в этом году лишь наполовину. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская, передает КИА. По ее словам, дети будут размещены с учетом соблюдения социальной дистанции.

Ранее МИД РФ призвал россиян не планировать отдых за границей в этом году.







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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Российские ТуристыСочиКрым
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