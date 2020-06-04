Россияне начали отменять бронирования в отелях Крыма и Сочи

Российские туристы стали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Об сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на местных отельеров и принимающие компании.

По данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято порядка 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и август. При этом возврат денег клиентам затруднен из-за отсутствия денег у отельеров.