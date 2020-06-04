Губернатор Кубани продлил карантин до 21 июня
Губернатор Краснодарского края Венимаин Кондратьев заявил, что режим карантина в регионе будет продлен до 21 июня.
В ходе совещания в региональном оперативном штабе глава областного Роспотребнадзора Мария Потемкина заявила, что ограничительные меры следует продлить на две недели из-за прибывающих на Кубань гостей. Аналогичную точку зрения высказали руководители местных больниц.
«Курорты края — это курорты всей страны. И открыться в полном объеме мы не можем — потому что жители других регионов с разной санитарно-эпидемиологической обстановкой приедут к нам», - цитирует Кондратьева РИА ФАН.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что режим обязательного ношения масок в общественных местах может быть сохранен в столице до февраля следующего года, если только вакцина от коронавируса не появится раньше.
При этом столичный градоначальник выразил надежду, что первые партии вакцины город получит уже в октябре этого года, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru