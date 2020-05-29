МИД призвал россиян не планировать отдых за границей

Говорить о сроках открытия для россиян популярных туристических направлений пока рано: угроза распространения коронавируса в мире не преодолена, и большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян – говорится в сообщении на сайте российского МИДа. Ведомство напомнило, что в Евросоюзе пока обсуждается лишь возможность открытия внутренних границ между странами шенгенской зоны. При благоприятном развитии ситуации это произойдет в июне или июле, и только потом можно будет говорить о возобновлении внешнего туризма. При этом гражданам, которые отправятся в европейские страны сразу после открытия границ, следует быть готовыми к 14-дневной изоляции, отмечается в сообщении.

В странах Юго-Восточной Азии, включая популярные у россиян Вьетнам и Таиланд, несмотря на планы по частичному снятию ограничений, по-прежнему действуют запрет на въезд большинства категорий иностранцев. Отсутствие регулярного международного, а в некоторых случаях и внутреннего авиасообщения также исключает возможность возобновления турпоездок в ближайшей перспективе. Даже после открытия границ иностранные туристы могут столкнуться с рядом сложностей административного характера, санитарно-эпидемиологических ограничений в гостиницах, на пляжах и экскурсиях, - указал МИД России, рекомендовав воздержаться от их посещения до нормализации эпидемической ситуации. В начале недели премьер Михаил Мишустин также посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом, заметив, что «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену». В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что власти не будут искусственно сдерживать выездной поток, однако пока никто из зарубежных коллег не направлял официальных уведомлений о готовности принять российских туристов, отметила она.

Как уже писала НСН, 61% россиян сделали выбор в пользу проведения в этом году отдыха дома. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. Это – максимальный показатель более чем за 12 лет. Каждый третий опрошенный собирается отдыхать на даче или в саду (31%). Отдых за границей планируют всего 4%. К решению остаться на отдых дома россиян, как отмечают социологи, толкают две причины: коронавирус и закрытые из-за него границы (ее назвали 25% респондентов) и нехватка средств — в этом признались 36% опрошенных.

Но, как говорится, нет худа без добра: отказ россиян от заграничного отдыха может поддержать рубль. Россияне обычно тратят на отдых за границей примерно на 20 миллиардов долларов в год больше, чем тот доход, который Россия получает от иностранного туризма, - отмечает РБК. По прогнозам, в этом году расходы россиян за рубежом сократятся минимум наполовину, а то и больше. Издание приводит мнение экономистов, согласно которому, отдых россиян внутри страны поможет рублю укрепиться к доллару на 4 процентных пункта. Если, конечно, не вмешаются другие факторы.

