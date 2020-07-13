Россияне на «удаленке»: Кто вернет траты на электричество и защитит от сверхурочной работы

Минтруд поддержал депутатский законопроект о возмещении россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Об этом стало известно газете «Известия». По данным издания, в ведомстве в целом поддерживают поправки в Трудовой кодекс (ТК), подготовленные группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроенкт содержит положения о дистанционной работе и направлен на защиту прав сотрудников.

Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, а также амортизацию персонального компьютера и другие расходы. Пункты о такой компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты.

Предполагается, что в законопроекте также будет закреплена «неприкосновенность времени отдыха». Одной из основных проблем дистанционной работы профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова как раз считает увеличение интенсивности труда.