Россияне на «удаленке»: Кто вернет траты на электричество и защитит от сверхурочной работы
Минтруд поддержал проект закона по дистанционной работе.
Минтруд поддержал депутатский законопроект о возмещении россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Об этом стало известно газете «Известия». По данным издания, в ведомстве в целом поддерживают поправки в Трудовой кодекс (ТК), подготовленные группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроенкт содержит положения о дистанционной работе и направлен на защиту прав сотрудников.
Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, а также амортизацию персонального компьютера и другие расходы. Пункты о такой компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты.
Предполагается, что в законопроекте также будет закреплена «неприкосновенность времени отдыха». Одной из основных проблем дистанционной работы профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова как раз считает увеличение интенсивности труда.
«Стало понятно за это время, что интенсивность труда в домашних условиях возрастает. Те люди, которые переходят на удалённую форму работы, говорят, что работать приходится намного больше. Возможно, руководители считают, что можно давать больший объём работы при таком формате, не обращая внимания на элементы нормирования труда в работе людей», - заявила Самраилова в эфире НСН.
Законопроект о регулировании дистанционной работы был внесен в Госдуму 16 июня. Предлагаемый законопроект содержит нормы о продолжительности рабочего дня и отдыха удаленных сотрудников, также регламентируются типы «удаленки» и основания для их применения.
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