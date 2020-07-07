Россиян на «удаленке» загрузили сверхурочной работой

«Речь об удалённой работе шла уже очень давно, и она уже была введена там, где было целесообразно. Текущая ситуация показывает, что часть рабочих мест может быть выведена в удалённую форму работы. Другой вопрос – насколько эта антисоциализация и удалённость от человеческого общения сыграет в плюс. Что будет с микроклиматом предприятия и с трудовыми отношениями в нём. Перевод на удалённую форму работы IT и бухгалтерии оправдан», - сказала эксперт.

Также она отметила, что одной из основных проблем дистанционной работы является увеличение интенсивности труда.

«Стало понятно за это время, что интенсивность труда в домашних условиях возрастает. Те люди, которые переходят на удалённую форму работы, говорят, что работать приходится намного больше. Возможно руководители считают, что можно давать больший объём работы при таком формате, не обращая внимания на элементы нормирования труда в работе людей», - добавила Екатерина Самраилова.

Ранее в беседе с НСН главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Сергей Рыбка прокомментировал новость о том, что 70 процентов компаний в России готовы сохранить удаленный формат работы после снятий всех ограничений из-за пандемии. О чём сообщал Центр стратегических разработок.

«На «удаленку» могут легко перейти мелкие компании, которым особенно не от чего избавляться. Но глобально мы еще долго будем географически привязаны к какому-то месту, которое зовем «работой». И в целом, этот общий настрой, что некое большинство останется на удаленной работе и после пандемии, это какое-то прекраснодушное «джобсовское» визионерство», - сказал Сергей Рыбка.

