Коронавирус корректирует Трудовой кодекс

Понятия «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа» предлагается внести в трудовое законодательство документом, авторами которого выступили спикеры обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Причиной возникновения этой инициативы, как нетрудно догадаться, стал массовый и длительный переход граждан на удаленную форму работы в условиях пандемии коронавируса. «Пандемия COVID-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Законодательное признание работы на удалении защитит работника, который формально не может ссылаться на наличие у него дистанционной работы, - следует из документа.

В случае принятия законопроекта и в дальнейшем его подписания главой государства взаимоотношения работодателя и сотрудника «на удаленке» будут регламентированы по целому ряду ключевых положений. В частности, регламент введения режима удаленной работы предполагает по меньшей мере три фактора — соглашение сторон, производственная необходимость или обстоятельства непредвиденного характера. Увольнение удаленно работающего сотрудника станет возможно только на основаниях, предусмотренных трудовым договором, тогда как сейчас для этого существуют масса причин, которые авторы законопроекта называют дискриминационными. Еще одно немаловажное новшество – фиксированный режим труда, который позволит «удаленщикам» не быть на связи с работодателем круглосуточно. Рабочее время будет четко прописываться, а связь с работодателем в нерабочее время определяться как сверхурочная работа и соответственно оплачиваться.



В процессе работы над законопроектом депутаты намерены учесть идеи, которые могут быть высказаны в ходе его общественного обсуждения, - рассказал, комментируя законодательную инициативу, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, «в трудовых отношениях работник является слабой стороной, поэтому нормы Трудового кодекса должны в первую очередь защитить права и интересы работников, но при этом учитывать законные экономические интересы работодателей».

Необходимость законодательного закрепления всех нюансов удаленной работы не потеряет актуальность и с полным снятием всех ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По возможности максимально сохранить дистанционный характер работы рекомендуют работодателям власти Москвы. Некоторые компании, в том числе крупные, дали возможность сотрудникам продолжать работать из дома по желанию и при согласовании режима с начальством, - отмечает РБК. «Пандемическая удаленка» наглядно продемонстрировала работодателям, какое количество их сотрудников может работать из дома без ущерба для дела. И, как следствие, насколько меньшая площадь необходима для ведения бизнеса. Так что удаленка с нами надолго.

