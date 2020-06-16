В Думу внесли закон о регулировании «удаленки»

Авторы инициативы отметили, что предлагают уточнить положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) России, посвященной дистанционной работе.



Предлагаемый законопроект содержит нормы о продолжительности рабочего дня и отдыха удаленных сотрудников, также регламентируются типы «удаленки» и основания для их применения, передает RT.



Ранее в федерации независимых профсоюзов России предложили добавить в поправки к ТК пункт о том, что работодатели обязаны возмещать удаленным сотрудникам некоторые расходы — например, за электричество, сообщал портал Ura.ru.

