В Думу внесли закон о регулировании «удаленки»
Законопроект о регулировании дистанционной работы внесен в Государственную Думу — документ появился в базе данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы отметили, что предлагают уточнить положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) России, посвященной дистанционной работе.
Предлагаемый законопроект содержит нормы о продолжительности рабочего дня и отдыха удаленных сотрудников, также регламентируются типы «удаленки» и основания для их применения, передает RT.
Ранее в федерации независимых профсоюзов России предложили добавить в поправки к ТК пункт о том, что работодатели обязаны возмещать удаленным сотрудникам некоторые расходы — например, за электричество, сообщал портал Ura.ru.
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