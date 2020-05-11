Россияне на самоизоляции ограничили себя в сладком

Во время самоизоляции у жителей России изменился спрос на некоторые виды сладостей, мучные изделия и снеки. К таким выводам пришли аналитики компании «Такском».

Они подчеркивают, что продажи шоколадок в апреле этого года упали на 26% по сравнению с апрелем 2019-го. Количество проданных пирожных в этот же период сократилось на 38%, а вафель — на 11%. При этом продажи чипсов остались на уровне апреля прошлого года, а вот сухарики стали менее популярны — их продажи упали на 24% по сравнению с апрелем 2019-го, отмечает RT.

Между тем, во время самоизоляции жители России стали больше покупать семечки – рост продаж зафиксирован на уровне 8%.