Россияне на самоизоляции ограничили себя в сладком
Во время самоизоляции у жителей России изменился спрос на некоторые виды сладостей, мучные изделия и снеки. К таким выводам пришли аналитики компании «Такском».
Они подчеркивают, что продажи шоколадок в апреле этого года упали на 26% по сравнению с апрелем 2019-го. Количество проданных пирожных в этот же период сократилось на 38%, а вафель — на 11%. При этом продажи чипсов остались на уровне апреля прошлого года, а вот сухарики стали менее популярны — их продажи упали на 24% по сравнению с апрелем 2019-го, отмечает RT.
Между тем, во время самоизоляции жители России стали больше покупать семечки – рост продаж зафиксирован на уровне 8%.
Ранее НСН писала, что купленные на рынке или в магазине продукты для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо обрабатывать. Об этом рассказала заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко. По её словам, упаковки лучше дезинфицировать средствами с высоким содержанием спирта, а овощи и фрукты — мыть в горячей воде, поскольку температура выше 40 градусов убивает вирус. А вот хлорсодержащие средства, по её словам, лучше не использовать даже для дезинфекции коробок, подчеркивает РИА Новости.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН дала свои советы по дезинфекции продуктов.
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