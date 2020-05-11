Россияне на самоизоляции ограничили себя в сладком

Во время самоизоляции у жителей России изменился спрос на некоторые виды сладостей, мучные изделия и снеки. К таким выводам пришли аналитики компании «Такском».

Они подчеркивают, что продажи шоколадок в апреле этого года упали на 26% по сравнению с апрелем 2019-го. Количество проданных пирожных в этот же период сократилось на 38%, а вафель — на 11%. При этом продажи чипсов остались на уровне апреля прошлого года, а вот сухарики стали менее популярны — их продажи упали на 24% по сравнению с апрелем 2019-го, отмечает RT.

Между тем, во время самоизоляции жители России стали больше покупать семечки – рост продаж зафиксирован на уровне 8%.

Шашлычный набор в России подорожал на 26 процентов

Ранее НСН писала, что купленные на рынке или в магазине продукты для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо обрабатывать. Об этом рассказала заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко. По её словам, упаковки лучше дезинфицировать средствами с высоким содержанием спирта, а овощи и фрукты — мыть в горячей воде, поскольку температура выше 40 градусов убивает вирус. А вот хлорсодержащие средства, по её словам, лучше не использовать даже для дезинфекции коробок, подчеркивает РИА Новости.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН дала свои советы по дезинфекции продуктов.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Продуктысамоизоляция
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