Шашлычный набор в России подорожал на 26 процентов
Шашлычный набор в 2020 году стал дороже на 26%, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Платформа ОФД».
Сейчас средняя стоимость шашлычного набора составляет 1397 руб.
Отмечается, что готовый набор либо порция мяса в среднем стоит 370 руб., что на 4% выше, чем в 2019 году.
Дороже стали также все приспособления для приготовления шашлыков. Шампуры в среднем подорожали на 23% до 187 руб. Мангал стал дороже больше, чем в два раза, он стоит порядка 607 руб.
Повысилась и стоимость древесного угля и розжига - на 3,5% и 5% соответственно.
Авторы исследования отмечают, что чаще всего россияне выбирали шашлык из свинины и курицы.
Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса продажи одежды в России – в апреле к февралю – рухнули на 90%, а в Москве до 76%.
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