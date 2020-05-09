Шашлычный набор в России подорожал на 26 процентов

Шашлычный набор в 2020 году стал дороже на 26%, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Платформа ОФД».

Сейчас средняя стоимость шашлычного набора составляет 1397 руб.

Отмечается, что готовый набор либо порция мяса в среднем стоит 370 руб., что на 4% выше, чем в 2019 году.

Дороже стали также все приспособления для приготовления шашлыков. Шампуры в среднем подорожали на 23% до 187 руб. Мангал стал дороже больше, чем в два раза, он стоит порядка 607 руб.

Повысилась и стоимость древесного угля и розжига - на 3,5% и 5% соответственно.

Авторы исследования отмечают, что чаще всего россияне выбирали шашлык из свинины и курицы.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса продажи одежды в России – в апреле к февралю – рухнули на 90%, а в Москве до 76%.

