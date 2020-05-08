Диетологи рассказали, как дезинфицировать продукты и зелень во время коронавируса

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН дала свои советы по дезинфекции продуктов.

«Продукты обязательно термически обрабатываются для того, чтобы максимально гарантированно избавиться от тех патогенных факторов, которые могут навредить. Овощи нужно тщательно промывать водой. Что касается зелени, ёмкость с ней надо наполнять водой и обязательно добавлять перекись водорода — достаточно одной столовой ложки на три литра. Держать не менее 2,5-3 минут, потом зелень дополнительно тщательно промыть проточной водой перед тем, как положить на стол», - отметила она.

По словам Королевой, упаковки можно промывать как полуспиртовыми растворами, так и хлорсодержащими. Тот же хлоргексидин поможет дезинфицировать и продукты, но перед употреблением их нужно будет тщательно промыть в проточной воде, подчеркнула она.

Ранее в МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы тщательно мыть руки, мыть лицо, промывать нос и глаза, а использованные средства индивидуальной защиты — утилизировать.

