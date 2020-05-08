Диетологи рассказали, как дезинфицировать продукты и зелень во время коронавируса
Упаковки необходимо промывать спиртосодержащими средствами, а свежие продукты — хорошо промывать в проточной воде, заявила НСН диетолог Маргарита Королева.
Купленные на рынке или в магазине продукты для профилактики коронавируса необходимо обрабатывать, рассказала заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко. По её словам, упаковки лучше дезинфицировать средствами с высоким содержанием спирта, а овощи и фрукты — мыть в горячей воде, поскольку температура выше 40 градусов убивает вирус. А вот хлорсодержащие средства лучше не использовать даже для дезинфекции коробок, сказала Поддубко РИА Новости.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН дала свои советы по дезинфекции продуктов.
«Продукты обязательно термически обрабатываются для того, чтобы максимально гарантированно избавиться от тех патогенных факторов, которые могут навредить. Овощи нужно тщательно промывать водой. Что касается зелени, ёмкость с ней надо наполнять водой и обязательно добавлять перекись водорода — достаточно одной столовой ложки на три литра. Держать не менее 2,5-3 минут, потом зелень дополнительно тщательно промыть проточной водой перед тем, как положить на стол», - отметила она.
По словам Королевой, упаковки можно промывать как полуспиртовыми растворами, так и хлорсодержащими. Тот же хлоргексидин поможет дезинфицировать и продукты, но перед употреблением их нужно будет тщательно промыть в проточной воде, подчеркнула она.
Ранее в МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы тщательно мыть руки, мыть лицо, промывать нос и глаза, а использованные средства индивидуальной защиты — утилизировать.
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