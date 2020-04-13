Россияне на фоне пандемии стали чаще обращаться за психологической помощью
Число обращений россиян за психологической помощью из-за пандемии коронавируса увеличилось. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главного внештатного психиатра Минздрава, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. Он подчёркивает, что чаще всего за ней обращаются женщины и пожилые люди.
Последние звонят специалистам, работающим на «горячей линии», из-за чувства тревоги и сокращения времени общения с близкими. Женщины, в основном, интересуются тем, какие меры следует принимать для того, чтобы уберечь детей от возможного заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал 360. Как отметил Зураб Кекелидзе, на одну горячую линию медико-психологической помощи в стуки поступают 96 звонков.
Между тем, ранее Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди оказались более дисциплинированы во время самоизоляции, чем молодежь.
«Осознают необходимость ограничений, думаю, практически все. Дело не только в осознании ответственности, но и в умении себя организовать внутри изоляции. Пожилому человеку проще это сделать. Пожилые менее активны в целом, более привычны к пребыванию дома, им проще организовать себя без работы, начальника, активных поездок. Сидение дома – это испытание, конфликт со своими потребностями. Пожилым привычнее сидеть дома, вот и все», - пояснил эксперт.
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