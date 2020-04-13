Россияне на фоне пандемии стали чаще обращаться за психологической помощью

Число обращений россиян за психологической помощью из-за пандемии коронавируса увеличилось. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главного внештатного психиатра Минздрава, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. Он подчёркивает, что чаще всего за ней обращаются женщины и пожилые люди.

Последние звонят специалистам, работающим на «горячей линии», из-за чувства тревоги и сокращения времени общения с близкими. Женщины, в основном, интересуются тем, какие меры следует принимать для того, чтобы уберечь детей от возможного заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал 360. Как отметил Зураб Кекелидзе, на одну горячую линию медико-психологической помощи в стуки поступают 96 звонков.