Без паники! Врач рассказала, как избежать опасностей самоизоляции
Нужно воспринимать самоизоляцию на дому как добровольный выбор, а также не забывать делать зарядку и проветривать помещение, рассказала в эфире НСН врач-терапевт Ирина Ярцева.
Уже вторую неделю в большинстве регионов России действует жёсткий режим самоизоляции в рамках нерабочего периода, объявленного для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Если эпидемиологическая ситуация резко не улучшится, впереди у многих россиян ещё три недели домашнего карантина. «Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», - заявил в среду президент России Владимир Путин, призвав россиян выдержать испытание самоизоляцией.
Тем не менее, некоторые люди уже не выдерживают и выходят на улицу. По данным «Яндекса», рейтинг самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге в последние дни держится ниже 3 баллов в дневные часы: «На улице много людей». А врачи по-прежнему призывают граждан сидеть дома: многие больницы уже работают на пределе возможностей.
Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН призвала относиться к самоизоляции как к осознанному выбору.
«Не то что мы загнаны или нас заставили, это наш добровольный выбор — помочь замедлить распространение заболевания, помочь нашему здравоохранению, временно себя изолировав», - отметила она.
Собеседница НСН в то же время признаёт, что длительная самоизоляция может быть вредна по нескольким причинам. Она рассказала, как справиться с негативными «побочными эффектами».
«Первый фактор - это гиподинамия из-за отсутствия движения. Его можно компенсировать, ежедневно делая зарядку: дисциплинировать себя, составив распорядок дня и ежедневно начав делать круговые тренировки. Если есть возможность прыгать со скакалкой, то это тоже кардионагрузка, если нет, то хотя бы начать с гимнастики, растяжки.
Второй фактор - это недостаток кислорода. При дефиците кислорода происходит застой в лёгких, появляется ощущение одышки. Я рекомендую регулярно проветривать помещение: воздух обновляется, доступ к кислороду помогает организму. Вирус не летает! Он попадёт к вам, только если кто-то заглянет в окно и начнёт на вас кашлять и чихать», - отметила Ярцева.
Третий и самый важный «побочный эффект» от длительной самоизоляции - это психофизический дискомфорт, говорит специалист.
«Та же молодёжь привыкла регулярно общаться, а когда человек становится полностью изолирован, у него появляется страх одиночества, тревожность. Сейчас растёт уровень панических атак, тревожности у населения. Здесь рекомендация общаться — слава Богу, есть «Скайп», другие средства связи. Если есть возможность скооперироваться маленькими группами, можно пожить вместе с родственниками. Правда, у некоторых стресс от совместного времяпровождения, и тогда очень важно уважать границы друг друга. Всегда помогает оговоренный распорядок дня и распределение обязанностей, когда каждый знает, что друг от друга ожидать», - посоветовала она.
Ещё одна рекомендация специалиста меньше читать о заражениях и смертности: лучше предпочесть чтение книги или просмотр фильма.
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