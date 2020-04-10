Без паники! Врач рассказала, как избежать опасностей самоизоляции

Тем не менее, некоторые люди уже не выдерживают и выходят на улицу. По данным «Яндекса», рейтинг самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге в последние дни держится ниже 3 баллов в дневные часы: «На улице много людей». А врачи по-прежнему призывают граждан сидеть дома: многие больницы уже работают на пределе возможностей.

Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН призвала относиться к самоизоляции как к осознанному выбору.

«Не то что мы загнаны или нас заставили, это наш добровольный выбор — помочь замедлить распространение заболевания, помочь нашему здравоохранению, временно себя изолировав», - отметила она.

Собеседница НСН в то же время признаёт, что длительная самоизоляция может быть вредна по нескольким причинам. Она рассказала, как справиться с негативными «побочными эффектами».

«Первый фактор - это гиподинамия из-за отсутствия движения. Его можно компенсировать, ежедневно делая зарядку: дисциплинировать себя, составив распорядок дня и ежедневно начав делать круговые тренировки. Если есть возможность прыгать со скакалкой, то это тоже кардионагрузка, если нет, то хотя бы начать с гимнастики, растяжки.

Второй фактор - это недостаток кислорода. При дефиците кислорода происходит застой в лёгких, появляется ощущение одышки. Я рекомендую регулярно проветривать помещение: воздух обновляется, доступ к кислороду помогает организму. Вирус не летает! Он попадёт к вам, только если кто-то заглянет в окно и начнёт на вас кашлять и чихать», - отметила Ярцева.

Третий и самый важный «побочный эффект» от длительной самоизоляции - это психофизический дискомфорт, говорит специалист.

«Та же молодёжь привыкла регулярно общаться, а когда человек становится полностью изолирован, у него появляется страх одиночества, тревожность. Сейчас растёт уровень панических атак, тревожности у населения. Здесь рекомендация общаться — слава Богу, есть «Скайп», другие средства связи. Если есть возможность скооперироваться маленькими группами, можно пожить вместе с родственниками. Правда, у некоторых стресс от совместного времяпровождения, и тогда очень важно уважать границы друг друга. Всегда помогает оговоренный распорядок дня и распределение обязанностей, когда каждый знает, что друг от друга ожидать», - посоветовала она.

Ещё одна рекомендация специалиста меньше читать о заражениях и смертности: лучше предпочесть чтение книги или просмотр фильма.

