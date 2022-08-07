Россияне могут законно сделать 1 сентября выходным днем

Граждане России могут законно устроить себе выходной 1 сентября, чтобы посетить школьный праздник своего ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталью Голованову.

Многодетные родители смогут работать ночью только по желанию

По её словам, это можно сделать, в том числе с помощью донорства. Тогда, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно совершенно свободно использовать в любое время, в том числе и 1 сентября.

Кроме того, можно написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Также можно приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Получить отгул можно и за работу в выходной день или сверхурочно.

О законных вариантах не выходить в офис или на предприятие ранее рассказал эксперт в области трудового права Юрий Никитин. Законных причин не посещать рабочее место не так уж и мало.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:Работа1 СентябряВыходные
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