Россияне могут законно сделать 1 сентября выходным днем

По её словам, это можно сделать, в том числе с помощью донорства. Тогда, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно совершенно свободно использовать в любое время, в том числе и 1 сентября.

Кроме того, можно написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Также можно приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Получить отгул можно и за работу в выходной день или сверхурочно.

О законных вариантах не выходить в офис или на предприятие ранее рассказал эксперт в области трудового права Юрий Никитин. Законных причин не посещать рабочее место не так уж и мало.

