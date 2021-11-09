Многодетные родители смогут работать ночью только по желанию

Госдума приняла законопроект, по которому сотрудники, находящиеся в статусе многодетных родителей и имеющие детей до 14 лет, смогут выезжать в командировки, а также работать ночью или сверхурочно только по собственному желанию. Об этом говорится в сопроводительном письме по результатам проведения пленарного заседания правительства.

Соответствующие изменения будут внесены в Трудовое законодательство России.

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Данная мера также предусмотрена в случае, если один из родителей детей до 14 лет работает вахтовым методом или носит статус матери/отца одиночки.

В Госдуме также предложили внести поправки в статьи 99 и 166 ТК РФ, установив право таких граждан на привлечение к сверхурочной работе или отправление в командировку только с их письменного согласия.

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ФОТО: pixabay.com
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