Многодетные родители смогут работать ночью только по желанию
Госдума приняла законопроект, по которому сотрудники, находящиеся в статусе многодетных родителей и имеющие детей до 14 лет, смогут выезжать в командировки, а также работать ночью или сверхурочно только по собственному желанию. Об этом говорится в сопроводительном письме по результатам проведения пленарного заседания правительства.
Соответствующие изменения будут внесены в Трудовое законодательство России.
Данная мера также предусмотрена в случае, если один из родителей детей до 14 лет работает вахтовым методом или носит статус матери/отца одиночки.
В Госдуме также предложили внести поправки в статьи 99 и 166 ТК РФ, установив право таких граждан на привлечение к сверхурочной работе или отправление в командировку только с их письменного согласия.
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