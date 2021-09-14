Россияне могут получить три выходных после вакцинации

Оно подписано директором Максимом Петуниным и направлено в адрес главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Как отмечается, в настоящее время в стране предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством. При том в случае повышения температуры или других симптомов, единственной причиной не выходить на работу является оформленный больничный лист.

В письме со ссылкой на экспертов отмечается, что все чаще говорится о приближении очередной волны заболеваемости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия справедливого распределения препаратов для борьбы с инфекцией.

