Россияне могут получить три выходных после вакцинации

В России необходимо обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после вакцинации от коронавируса, а также в целом после прививок в условиях эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

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Оно подписано директором Максимом Петуниным и направлено в адрес главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Как отмечается, в настоящее время в стране предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством. При том в случае повышения температуры или других симптомов, единственной причиной не выходить на работу является оформленный больничный лист.

В письме со ссылкой на экспертов отмечается, что все чаще говорится о приближении очередной волны заболеваемости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия справедливого распределения препаратов для борьбы с инфекцией.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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