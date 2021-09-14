Россияне могут получить три выходных после вакцинации
В России необходимо обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после вакцинации от коронавируса, а также в целом после прививок в условиях эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).
Оно подписано директором Максимом Петуниным и направлено в адрес главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
Как отмечается, в настоящее время в стране предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством. При том в случае повышения температуры или других симптомов, единственной причиной не выходить на работу является оформленный больничный лист.
В письме со ссылкой на экспертов отмечается, что все чаще говорится о приближении очередной волны заболеваемости.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия справедливого распределения препаратов для борьбы с инфекцией.
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