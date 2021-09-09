В Минпросвещения оценили темпы вакцинации учителей от COVID-19
В Министерстве просвещения России оценивают процент вакцинированных от коронавируса учителей высочайшим. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
По его словам, процент привитых преподавателей отличается в зависимости от региона, но показатели хорошие.
Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 12% студентов и 45% сотрудников вузов страны. об этом заявил ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, в Москве число привитых сотрудников уже превысило 60%, в целом по стране этот порог не преодолен, необходимо проводить масштабную разъяснительную работу.
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