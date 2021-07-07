В ВОЗ заявили, что новые варианты COVID-19 побеждают в соревновании с вакцинами
Новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия справедливого распределения препаратов для борьбы с инфекцией. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
По словам главы ВОЗ, стратегия, при которой «горстка стран имеет львиную долю» вакцин от COVID-19, «морально несостоятельна», а также неэффективна для общественного здравоохранения.
Гебрейсус отметил, что ряд стран с широким охватом вакцинации ослабляют ограничительные меры, в то время как в большинстве стран «сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций». Вместе с тем в мире происходит быстрое перемещение штаммов коронавируса и «шокирующее неравенство в вакцинации».
Глава ВОЗ вновь призвал мировое сообщество объединиться и «заниматься пандемией сообща». В частности, Гебрейесус призвал министров финансов и руководителей центральных банков Большой двадцатки», встреча которых состоится на этой неделе, предпринять меры для завершения пандемии и обеспечить «необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья».
Накануне глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на прогресс в борьбе с заболеванием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru