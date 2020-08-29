Россияне могут остаться без караоке до конца года из-за коронавируса
Запретить развлекательным заведениям предоставлять клиентам возможность петь в караоке предложил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев. Свою инициативу он в письме направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает RT.
Основанием для своего предложения парламентарий считает опасность распространения коронавируса в караоке-клубах.
«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — отмечает Иван Сухарев.
Парламентарий указал, что ежедневно в России выявляют более 4 тыс. случаев COVID-19, пишет Газета.ru.
Также Сухарев предложил развлекательным заведениям оказывать услуги по организации общественного питания, если его инициативы будет принята.
Ранее поэт и эссеист Дмитрий Воденников в эфире НСН объяснил, что максимальная дистанция между людьми необходима с точки зрения эволюции.
«Я встречался со своим знакомым, мы сидели в кафе, и я обратил внимание, что человек, который пришел после нас, сел рядом с нами...Я же думаю, что, с точки зрения эволюции, это стало уже ненормальным, и все хотят иметь отдельные квартиры, летать бизнес-классом и так далее, потому что хочется максимальную дистанцию. Людям мало отдельной квартиры, они уже острова хотят собственные. Жалко, что мы не те богачи, которые могут себе это позволить», – сказал он.
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