Роспотребнадзор разработал новые правила для баров и ресторанов

Роспотребнадзор предусмотрел в новом порядке работы дистанционный заказ от клиента и его право не оставлять чаевые, отмечает ТАСС. Заказать еду в заведениях общепита можно посредством «телефонной, электронной или иной связи».

Уточняется, что заведение не имеет право без ведома клиента оказывать платные услуги и вносить в счет расходы, которые не относятся к оплате меню: чаевые, комиссии и т.п. Если клиент оплатил подобные «услуги», он получает право на возврат денег.

Контрольное ведомство предоставило возможность заведениям общепита удалять записи посетителей из книги отзывов спустя шесть месяцев, включая случаи, связанные с использованием прямых оскорблений и ненормативной лексики.

Планируется, что до 6 августа новые правила пройдут общественные обсуждения.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН проанализировал пункты новых рекомендаций, которые до сих пор вызывают вопросы при открытии кафе и ресторанов при снятии мер ограничения из-за коронавируса.







