Роспотребнадзор разработал новые правила для баров и ресторанов
Новые правила оказания услуг для ресторанов, баров и столовых предложил Роспотребнадзор . Проект постановления правительственного постановления размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Роспотребнадзор предусмотрел в новом порядке работы дистанционный заказ от клиента и его право не оставлять чаевые, отмечает ТАСС. Заказать еду в заведениях общепита можно посредством «телефонной, электронной или иной связи».
Уточняется, что заведение не имеет право без ведома клиента оказывать платные услуги и вносить в счет расходы, которые не относятся к оплате меню: чаевые, комиссии и т.п. Если клиент оплатил подобные «услуги», он получает право на возврат денег.
Контрольное ведомство предоставило возможность заведениям общепита удалять записи посетителей из книги отзывов спустя шесть месяцев, включая случаи, связанные с использованием прямых оскорблений и ненормативной лексики.
Планируется, что до 6 августа новые правила пройдут общественные обсуждения.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН проанализировал пункты новых рекомендаций, которые до сих пор вызывают вопросы при открытии кафе и ресторанов при снятии мер ограничения из-за коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru