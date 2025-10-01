Россияне готовы сменить работу при увеличении зарплаты на 30%
Основные нематериальные факторы мотивации сегодня – это социальный пакет, наличие ДМС, возможности, связанные с отдыхом, удобный график работы и гибридный формат работы, заявил НСН Александр Ветерков.
Увеличение зарплаты в 25-30% - главная причина смены работы, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Средняя зарплатная надбавка, ради которой квалифицированные рабочие согласятся перейти на ту же должность в другую компанию, составляет 36%. Наиболее популярными вариантами оказались запросы «более 50%» (19% респондентов) и в диапазоне 35—50% (18%). Только 8% рабочих готовы сменить работу без увеличения дохода (их настолько не устраивают условия на старом месте), следует из опроса SuperJob. Ветерков представил свои данные.
«Нехватка сотрудников отмечается практически во всех сегментах экономики: производство, транспорт, логистика, розничная торговля. При этом не все предприятия могут предложить увеличение зарплаты на 25-30%. По нашим исследованиям, именно такое увеличение мотивирует людей к переходу в другую компанию. Такие предложения сегодня есть в строительстве и транспорте. Там чаще всего происходят переманивания и переход работника. Даже прирост в районе 20% уже является весомым. При среднем доходе в 70-100 тысяч рублей прирост должен быть в районе 30 тысяч рублей», - отметил он.
Ветерков озвучил, какие еще факторы привлекают соискателей сегодня.
«Если говорим про более высокий доход, здесь рассматриваются еще и условия труда, не только зарплата. Если сейчас зарплата в 200-220 тысяч рублей, предлагается, например, 240 тысяч плюс лучшие условия, тогда переход может быть осуществлен. Основные нематериальные факторы мотивации – это социальный пакет, наличие ДМС, возможности, связанные с отдыхом, удобный график работы, гибридный формат работы, бренд работодателя и хороший коллектив. Вот такой перечень, на что сегодня обращают внимание соискатели», - рассказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
