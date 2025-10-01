«Нехватка сотрудников отмечается практически во всех сегментах экономики: производство, транспорт, логистика, розничная торговля. При этом не все предприятия могут предложить увеличение зарплаты на 25-30%. По нашим исследованиям, именно такое увеличение мотивирует людей к переходу в другую компанию. Такие предложения сегодня есть в строительстве и транспорте. Там чаще всего происходят переманивания и переход работника. Даже прирост в районе 20% уже является весомым. При среднем доходе в 70-100 тысяч рублей прирост должен быть в районе 30 тысяч рублей», - отметил он.

Ветерков озвучил, какие еще факторы привлекают соискателей сегодня.

«Если говорим про более высокий доход, здесь рассматриваются еще и условия труда, не только зарплата. Если сейчас зарплата в 200-220 тысяч рублей, предлагается, например, 240 тысяч плюс лучшие условия, тогда переход может быть осуществлен. Основные нематериальные факторы мотивации – это социальный пакет, наличие ДМС, возможности, связанные с отдыхом, удобный график работы, гибридный формат работы, бренд работодателя и хороший коллектив. Вот такой перечень, на что сегодня обращают внимание соискатели», - рассказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

