Россияне бесплатно смогут получить второе образование в сфере искусств

В перечень включены 10 ведущих профильных вузов: Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Литературный институт имени Горького, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова.

Россияне смогут учиться режиссуре театра, кино и телевидения, литературному творчеству, художественному руководству оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиции, музыкальной звукорежиссуре и звукорежиссуре аудиовизуальных искусств.

«Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приёма на бюджетное обучение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество бюджетных мест по творческим специальностям увеличено государством, поэтому нововведение не коснется абитуриентов, которые поступают на первое высшее образование.

Отмена второй волны приема в вузы является крайне неудачным решением, которое лишь навредит будущим студентам, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

«С моей точки зрения, отмена второй волны удобна для вузов, но крайне неудобна для абитуриентов. Это решение из серии "паровоз для машинистов". Трудно просчитать за одну волну, где именно ты можешь реально получить бюджетное место. Что касается публикации СНИЛС вместо фамилий в списке абитуриентов, то я не знаю, насколько это соответствует закону о персональных данных, нужно это проверить», - отметил Смолин.

