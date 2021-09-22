«Паровоз для машиниста». Отмена второй волны приема в вузы ударит по студентам
По мнению Олега Смолина, учебные заведения сделали условия приема удобными для себя, а не для абитуриентов.
Отмена второй волны приема в вузы является крайне неудачным решением, которое лишь навредит будущим студентам, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
Ранее Минюст зарегистрировал приказ об изменениях в приемной кампании в 2022 году. Согласно документу, вторая волна поступления для абитуриентов российских университетов не будет возвращена, несмотря на массовое недовольство выпускников и их родителей. Кроме того, списки абитуриентов вузу будут обновлять реже, а данные в них будут обезличены.
«С моей точки зрения, отмена второй волны удобна для вузов, но крайне неудобна для абитуриентов. Это решение из серии "паровоз для машинистов". Трудно просчитать за одну волну, где именно ты можешь реально получить бюджетное место. Что касается публикации СНИЛС вместо фамилий в списке абитуриентов, то я не знаю, насколько это соответствует закону о персональных данных, нужно это проверить», - отметил Смолин.
По мнению Смолина, новая система приема в вузы сокращает шансы поступить на бюджет для более успешных абитуриентов.
«Если бы я был начальником, то с учетом многочисленных жалоб, с учетом того, что университеты все-таки существуют не для удобства руководства, а для студентов, я бы вернул вторую волну на следующий год. Если останется только одна волна поступления, то количество жалоб будет таким же или еще больше. И часть студентов, которые дают более высокие баллы и имеют более очевидные права на бюджетные места, их не получат, потому что не угадают с первого раза, где у них больше шансов», - пояснил депутат.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах с 2022 года увеличится на 23 тысячи.
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