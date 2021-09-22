«Паровоз для машиниста». Отмена второй волны приема в вузы ударит по студентам

Отмена второй волны приема в вузы является крайне неудачным решением, которое лишь навредит будущим студентам, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.



Ранее Минюст зарегистрировал приказ об изменениях в приемной кампании в 2022 году. Согласно документу, вторая волна поступления для абитуриентов российских университетов не будет возвращена, несмотря на массовое недовольство выпускников и их родителей. Кроме того, списки абитуриентов вузу будут обновлять реже, а данные в них будут обезличены.

«С моей точки зрения, отмена второй волны удобна для вузов, но крайне неудобна для абитуриентов. Это решение из серии "паровоз для машинистов". Трудно просчитать за одну волну, где именно ты можешь реально получить бюджетное место. Что касается публикации СНИЛС вместо фамилий в списке абитуриентов, то я не знаю, насколько это соответствует закону о персональных данных, нужно это проверить», - отметил Смолин.