В Бундестаге заявили, что Украина еще 20 лет не сможет вступить в Евросоюз

Член комитета Бундестага по международным делам Штефан Котре заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз в ближайшие два десятилетия, сообщают «Известия».

Каллас рассказала, когда Украина может вступить в Евросоюз

По его словам, принятие Киева в ЕС может нанести ущерб объединению и ускорить его развал. Политик отметил, что ключевую роль в урегулировании украинского кризиса будут играть Россия и США, а не европейские страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз может прекратить своё существование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
