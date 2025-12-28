В Бундестаге заявили, что Украина еще 20 лет не сможет вступить в Евросоюз
28 декабря 202505:01
Член комитета Бундестага по международным делам Штефан Котре заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз в ближайшие два десятилетия, сообщают «Известия».
По его словам, принятие Киева в ЕС может нанести ущерб объединению и ускорить его развал. Политик отметил, что ключевую роль в урегулировании украинского кризиса будут играть Россия и США, а не европейские страны.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз может прекратить своё существование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
