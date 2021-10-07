Интернет-омбудсмен поддержал идею бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев поддержал предложение ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. Ранее с ним выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Кроме того, по его мнению, всё второе высшее образование должно быть бесплатным.

«Стимулирование людей к повышению знаний, к повышению собственной грамотности, компетентности — это очень выгодно для государства, выгодно в целом для нас, как для общества», — цитирует Мариничева RT.

Напомним, ранее депутат Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. По мнению парламентария, этот вопрос требует скорейшего решения с учётом стремительного развития информационных технологий и усиления их роли в жизни общества и экономике.