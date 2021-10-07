Интернет-омбудсмен поддержал идею бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев поддержал предложение ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. Ранее с ним выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Кроме того, по его мнению, всё второе высшее образование должно быть бесплатным.
«Стимулирование людей к повышению знаний, к повышению собственной грамотности, компетентности — это очень выгодно для государства, выгодно в целом для нас, как для общества», — цитирует Мариничева RT.
Напомним, ранее депутат Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. По мнению парламентария, этот вопрос требует скорейшего решения с учётом стремительного развития информационных технологий и усиления их роли в жизни общества и экономике.
А ранее в сентябре стало известно, что в России одна пятая часть семейного бюджета уходит на образование детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни». В среднем на эти цели уходит 22% семейного заработка.
При этом, больше всего тратят на детское образование москвичи и петербуржцы – более 23% от семейного бюджета. Также не менее пятой части финансовых расходов семей уходит в Астрахани, Краснодаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Омске и Красноярске
При этом более половины семей (55%) хотели бы вкладывать в детей больше, но не могут этого сделать.
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