Россиянам запретили выбрасывать холодильники и компьютеры

Издание напоминает, что с прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров. Под запрет попали ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.

Эти группы отходов необходимо сдавать на переработку в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что в настоящее время его ведомство готовит обновлённые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По его словам, новые поправки в законодательство запретят смешивать в мусоровозах отходы из общего бака с раздельно собранным вторсырьём.



