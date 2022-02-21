Россиянам запретили выбрасывать холодильники и компьютеры
Россиянам запретят выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию. Такие требования при обращении с шестью группами отходов вступают в силу в России с 1 марта.
Нововведение коснется не только компании, но и простых граждан, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Минприроды.
Издание напоминает, что с прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров. Под запрет попали ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.
Эти группы отходов необходимо сдавать на переработку в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что в настоящее время его ведомство готовит обновлённые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По его словам, новые поправки в законодательство запретят смешивать в мусоровозах отходы из общего бака с раздельно собранным вторсырьём.
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