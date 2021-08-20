Минприроды запретит смешивать в мусоровозах вторсырье и прочие отходы
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в настоящее время его ведомство готовит обновлённые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
По его словам, новые поправки в законодательство запретят смешивать в мусоровозах отходы из общего бака с раздельно собранным вторсырьём.
Ранее помощник секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Абелин заявил, что страна может оказаться на пороге экологического бедствия и рискует потонуть в бытовых и промышленных отходах, если срочно не поменяет подход к обращению с мусором.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru