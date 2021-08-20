Минприроды запретит смешивать в мусоровозах вторсырье и прочие отходы

Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в настоящее время его ведомство готовит обновлённые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По его словам, новые поправки в законодательство запретят смешивать в мусоровозах отходы из общего бака с раздельно собранным вторсырьём.

Ранее помощник секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Абелин заявил, что страна может оказаться на пороге экологического бедствия и рискует потонуть в бытовых и промышленных отходах, если срочно не поменяет подход к обращению с мусором.

