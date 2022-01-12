В России построили 61 предприятие по переработке мусора
В 34 регионах России в 2021 году появилось 61 предприятие, занимающееся сортировкой и обработкой отходов. Как отмечается на официальном сайте Российского экологического оператора (РЭО), среди введённых в эксплуатацию – 11 комплексных объектов с сортировкой и 33 объекта сортировки мусора. В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году в стране планируется построить 220 комплексов по сортировке, обработке, размещению и утилизации отходов.
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, за прошедший год уровень сортировки отходов превысил 40%, что на 10% выше, чем годом ранее, когда в строй ввели 37 предприятий. К 2030 году планируется довести уровень сортировки бытовых отходов до 100%, а долю захоронения мусора снизить до 50%.
Суммарный объём переработки отходов в России, с учётом введённых в эксплуатацию за 2021 год предприятий, составляет почти 29 млн тонн. Всего в стране образуется около 60 млн тонн мусора в год.
Объем инвестиций в инфраструктуру отросли обращения с отходами в 2021 году превысил 30 млрд рублей. РЭО, в свою очередь, профинансировало пять проектов на более чем 6 млрд рублей.
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