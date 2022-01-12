В России построили 61 предприятие по переработке мусора

В 34 регионах России в 2021 году появилось 61 предприятие, занимающееся сортировкой и обработкой отходов. Как отмечается на официальном сайте Российского экологического оператора (РЭО), среди введённых в эксплуатацию – 11 комплексных объектов с сортировкой и 33 объекта сортировки мусора. В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году в стране планируется построить 220 комплексов по сортировке, обработке, размещению и утилизации отходов.

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, за прошедший год уровень сортировки отходов превысил 40%, что на 10% выше, чем годом ранее, когда в строй ввели 37 предприятий. К 2030 году планируется довести уровень сортировки бытовых отходов до 100%, а долю захоронения мусора снизить до 50%.

Правительство вложило 1 млрд рублей в сортировку отходов

Суммарный объём переработки отходов в России, с учётом введённых в эксплуатацию за 2021 год предприятий, составляет почти 29 млн тонн. Всего в стране образуется около 60 млн тонн мусора в год.

Объем инвестиций в инфраструктуру отросли обращения с отходами в 2021 году превысил 30 млрд рублей. РЭО, в свою очередь, профинансировало пять проектов на более чем 6 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com
ТЕГИ:ЭкологияПереработка Мусора
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры