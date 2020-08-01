Россиянам улучшат условия ипотеки

Россиянам станет проще получить ипотеку. Первоначальный взнос по льготной ипотечной программе под 6,5 процента в правительстве России решили снизить до 15 процентов от суммы кредита. РБК сообщает об этом со ссылкой на источник в кабмине.

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Антикризисное снижение процентных ставок на кредиты для покупки жилья в новостройках, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года, принято в России как мера поддержки граждан на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

При этом, по данным опросов Фонда общественного мнения (ФОМ), 62 процента россиян признались, что не могут позволить себе взять ипотеку.Только пятая часть населения России – 20 процентов – рассматривают для себя такую возможность в будущем. В настоящее время выплатили или продолжают выплачивать ипотечный кредит 16 процентов жителей страны, отмечает Lenta.ru.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин в докладе о деятельности правительства анонсировал расширение программы сельской ипотеки.

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ФОТО: Пресс-служба компании «Галс-Девелопмент»
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