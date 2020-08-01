Россиянам улучшат условия ипотеки
Россиянам станет проще получить ипотеку. Первоначальный взнос по льготной ипотечной программе под 6,5 процента в правительстве России решили снизить до 15 процентов от суммы кредита. РБК сообщает об этом со ссылкой на источник в кабмине.
Антикризисное снижение процентных ставок на кредиты для покупки жилья в новостройках, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года, принято в России как мера поддержки граждан на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
При этом, по данным опросов Фонда общественного мнения (ФОМ), 62 процента россиян признались, что не могут позволить себе взять ипотеку.Только пятая часть населения России – 20 процентов – рассматривают для себя такую возможность в будущем. В настоящее время выплатили или продолжают выплачивать ипотечный кредит 16 процентов жителей страны, отмечает Lenta.ru.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин в докладе о деятельности правительства анонсировал расширение программы сельской ипотеки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
845 тыс.+5 462 / сут.
Умерли
14 058+95 / сут.
Выздоровели
647 тыс.+8 114 / сут.
- Российские дипломаты встретились с задержанными в Минске соотечественниками
- Россиянам улучшат условия ипотеки
- Трамп объявил о запрете TikTok в США
- Сергей Юран ушел из подмосковных «Химок»
- СК РФ опубликовал видео осмотра алтайской гостиницы, где погибли чиновник и его семья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru