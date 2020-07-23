ЦБ РФ обяжет банки страховать ипотечную недвижимость

Центробанк разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой банки при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заёмщика и приобретаемой недвижимости. Такая страховка будет обязательной, а её сумму будут учитывать в полной стоимости кредита.

О том, что даст эта система заёмщикам и банкам, а также приведёт ли она к удорожанию ипотеки, рассказала в эфире «Радио 1» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Для заёмщиков всё будет гораздо удобнее и проще. Сейчас банки объявляют, что ставка по ипотеке, условно, 8%. Но на самом деле, когда ты подписываешь договор, выясняется, что ещё нужно застраховать объект залога. И банк выдаёт набор страховых компаний, с которыми можно оформить договор. Другие страховые компании он не рассматривает, даже если там более выгодные для заёмщика условия. Ладно, заёмщик выбирает из них, страхуется, но, когда заканчивается год, заёмщику нужно опять обзванивать страховые компании и продлевать договор. А страховая компания может поменять условия. И тогда клиент не может рассчитать свою кредитную нагрузку. Поэтому для заёмщика удобно переложить это на банки», – объяснила Радченко.

Она подчеркнула, что ожидать подорожание ипотеки из-за этого нововведения совершенно безосновательно.

«Думаю, эти слухи распространяют страховые компании. Страховщики просто бьются в истерике, потому что огромный кусок рынка у них отбирают. Я это понимаю, но для заёмщика это, безусловно, благо. На стоимости ипотеки это никак не скажется, просто порядка с выплатами будет больше. И страховая компания в этой схеме лишнее звено, потому что страховую премию всё равно забирает банк», – отметила Ирина Радченко.

Она также добавила, что нововведение добавит банкам работы, однако с новой системой при наступлении страхового случая банкам не придётся ждать, когда страховая компания выполнит свои обязательства.

