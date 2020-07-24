Россия открывает авиасообщение, Хабаровск встретил врио, планы кабмина по выходу из кризиса

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Назначение представителя той же партии, что и победитель последних губернаторских выборов, можно расценивать как попытку успокоить ситуацию в Хабаровске, где уже вторую неделю не прекращаются митинги. Однако с прибытием в край врио губернатора к лозунгам в защиту Фургала начались протесты и против Михаила Дегтярева. Сам он считает, что за митингами стоят некие внешние силы.





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