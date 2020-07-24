Россия открывает авиасообщение, Хабаровск встретил врио, планы кабмина по выходу из кризиса
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Долгожданное известие об открытии международного авиасообщения пришло в пятницу.
Как заявил премьер Михаил Мишустин, с 1 августа международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.
С этого же дня станут доступны для посещения россиянами Великобритания, Турция и Танзания, сообщила в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, пока речь идет только о полетах в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар. А вот с 10 августа возобновится сообщение с курортными направлениями Турции: Антальей, Бодрумом и Даламаном. Также ведется работа по расширению списка стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.
Хабаровский край получил нового руководителя взамен арестованного по обвинению в организации убийств Сергея Фургала.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Назначение представителя той же партии, что и победитель последних губернаторских выборов, можно расценивать как попытку успокоить ситуацию в Хабаровске, где уже вторую неделю не прекращаются митинги. Однако с прибытием в край врио губернатора к лозунгам в защиту Фургала начались протесты и против Михаила Дегтярева. Сам он считает, что за митингами стоят некие внешние силы.
Президент подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года.
Новый документ призван заменить так называемый «майский» указ Путина 2018 года, определявший стратегию развития страны до 2024 года. Вместо прежних девяти национальных целей осталось пять: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. Такая цель, как вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, более не стоит на повестке дня.
Глава правительства России выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Доклад стал, скорее, декларацией планов правительства по борьбе с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Так, Мишустин предложил разработать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов на федеральном и региональном уровнях, создать для малого бизнеса систему «одного окна» по получению необходимой информации и услуг. Также были анонсированы масштабное строительство транспортной инфраструктуры, модернизация первичного звена здравоохранения, расширение программы сельской ипотеки, поддержка внутреннего туризма, в том числе путем частичной компенсации расходов на поездки по России.
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