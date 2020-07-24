Россия открывает авиасообщение, Хабаровск встретил врио, планы кабмина по выходу из кризиса

НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.

Долгожданное известие об открытии международного авиасообщения пришло в пятницу.

Как заявил премьер Михаил Мишустин, с 1 августа международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.

С этого же дня станут доступны для посещения россиянами Великобритания, Турция и Танзания, сообщила в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, пока речь идет только о полетах в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар. А вот с 10 августа возобновится сообщение с курортными направлениями Турции: Антальей, Бодрумом и Даламаном. Также ведется работа по расширению списка стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.

Хабаровский край получил нового руководителя взамен арестованного по обвинению в организации убийств Сергея Фургала.

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Реутов

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Назначение представителя той же партии, что и победитель последних губернаторских выборов, можно расценивать как попытку успокоить ситуацию в Хабаровске, где уже вторую неделю не прекращаются митинги. Однако с прибытием в край врио губернатора к лозунгам в защиту Фургала начались протесты и против Михаила Дегтярева. Сам он считает, что за митингами стоят некие внешние силы.


Президент подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года.

ФОТО: Kremlin.ru

Новый документ призван заменить так называемый «майский» указ Путина 2018 года, определявший стратегию развития страны до 2024 года. Вместо прежних девяти национальных целей осталось пять: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. Такая цель, как вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, более не стоит на повестке дня.


Глава правительства России выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев

Доклад стал, скорее, декларацией планов правительства по борьбе с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Так, Мишустин предложил разработать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов на федеральном и региональном уровнях, создать для малого бизнеса систему «одного окна» по получению необходимой информации и услуг. Также были анонсированы масштабное строительство транспортной инфраструктуры, модернизация первичного звена здравоохранения, расширение программы сельской ипотеки, поддержка внутреннего туризма, в том числе путем частичной компенсации расходов на поездки по России.

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