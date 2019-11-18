Россиянам разрешат прогуливать работу с помощью смс

18 ноября 201912:31

Россияне смогут уведомлять начальство о неявке на работу по смс. Такое решение было принято Верховным судом России. Уточняется, что ответ работодателя на просьбу подчиненного не играет роли.

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Как сообщает Ura.ru, в случае, если сотрудник не вышел на работу, имея уважительную на это причину и предупредив об этом начальство, то увольнять его не будут.

Поясним, что такое решение Верховным судом было принято после того, как жительницу Москвы уволили с «Почты России» за прогул без уважительной причины. Женщина обратилась с заявлением, что находилась в больнице с несовершеннолетним племянником и заранее предупредила об этом начальство с помощью смс-сообщения.

Ранее НСН писала, что почти половина жителей России не высыпается в течение рабочей недели. При этом у трети из них недостаток сна напрямую связан со сверхурочной работой или учебой.

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ФОТО: Фото с сайта ngnovoros.ru
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