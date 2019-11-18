Россиянам разрешат прогуливать работу с помощью смс

Как сообщает Ura.ru, в случае, если сотрудник не вышел на работу, имея уважительную на это причину и предупредив об этом начальство, то увольнять его не будут.

Поясним, что такое решение Верховным судом было принято после того, как жительницу Москвы уволили с «Почты России» за прогул без уважительной причины. Женщина обратилась с заявлением, что находилась в больнице с несовершеннолетним племянником и заранее предупредила об этом начальство с помощью смс-сообщения.

Ранее НСН писала, что почти половина жителей России не высыпается в течение рабочей недели. При этом у трети из них недостаток сна напрямую связан со сверхурочной работой или учебой.

