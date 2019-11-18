Опрос: Четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

Четверть россиян недовольны своим питанием в течение рабочего дня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса, проведённого компанией HeadHunter. При этом в ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов приносят еду из дома.

Также стало известно, что 22% опрошенных питаются в столовой на территории работодателя. Они наиболее высоко оценили скорость обслуживания и цены в столовых на работе, а вот качество еды и разнообразие блюд им больше нравится в службах доставки еды. Кстати, 13% участников рассказали, что вовсе пропускают прием пищи в течение рабочего дня.