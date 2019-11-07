Треть россиян не высыпаются из-за переработок

Почти половина жителей России не высыпается в течение рабочей недели. При этом у трети из них недостаток сна напрямую связан со сверхурочной работой или учебой. Об этом говорят данные опроса, который провёл аналитический центр НАФИ. Кроме того, исследователи выяснили, что 27% россиян не высыпаются из-за просмотра телепередач, игр или чтения книг. Из-за проблем со здоровьем недостаток сна ощущают 22% жителей страны. А вот 15% респондентов назвали в качестве причины недосыпа наличие в семье маленького ребенка, отмечает ФедералПресс.

Между тем, в аналитическом центре НАФИ подчеркнули, что недосып сотрудников приносит работодателям 198 миллиардов рублей издержек каждый месяц. Эксперты отмечают, что Работники, испытывающие трудности с ночным отдыхом, оценивают свою продуктивность только на 70%, подчёркивает Ura.ru.