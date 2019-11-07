Треть россиян не высыпаются из-за переработок
Почти половина жителей России не высыпается в течение рабочей недели. При этом у трети из них недостаток сна напрямую связан со сверхурочной работой или учебой. Об этом говорят данные опроса, который провёл аналитический центр НАФИ. Кроме того, исследователи выяснили, что 27% россиян не высыпаются из-за просмотра телепередач, игр или чтения книг. Из-за проблем со здоровьем недостаток сна ощущают 22% жителей страны. А вот 15% респондентов назвали в качестве причины недосыпа наличие в семье маленького ребенка, отмечает ФедералПресс.
Между тем, в аналитическом центре НАФИ подчеркнули, что недосып сотрудников приносит работодателям 198 миллиардов рублей издержек каждый месяц. Эксперты отмечают, что Работники, испытывающие трудности с ночным отдыхом, оценивают свою продуктивность только на 70%, подчёркивает Ura.ru.
Ранее ученые из Португалии установили, что недостаток сна особенно опасен для здоровья кишечника, передает телеканал 360. Из-за бессонных ночей в пищеварительном тракте становится меньше иммунных клеток, которые борются с инфекциями в организме человека.
В свою очередь, врач общей семейной практики Ершовской амбулатории Илья Угорский считает, что длительные недосыпы мгновенно сказываются на настроении и самочувствие: человек становится раздражительным, вялым, у него замедляется реакция и ухудшается память. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», терапевт Тамара Смирнова заявила, что людей, которые регулярно недосыпают, истощается нервная система. Следствием этого являются вспышки агрессии.
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