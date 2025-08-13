«Маркетплейсам известно об этой проблеме как минимум уже года два. Более того, общественники также не раз об этом говорили, предлагали ограничить такие заказы количеством или подтверждением заказа продавцом. Но как мы видим, ситуацию до сих пор не решили, видимо, как и тогда, маркетплейсы до сих пор не считают это большой проблемой. А вся логистика ложится на продавца, ПВЗ страдают от перегруза, выгода в этом только конкурентам продавца дорожек или конкурентам ПВЗ. Маркетплейс в этой ситуации только в плюсе», - пояснил он.

По его словам, для борьбы с такими случаями нужно подтверждать заказ продавцом.

«Самое эффективное в случае массового заказа у одного продавца - подтверждение заказа продавцом. А если же это все-таки оптовый заказ, то у маркетплейсов есть решение - B2B платформа», - добавил собеседник НСН.

В случае запрета открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов порядка 90% ПВЗ просто закроются, сказал в эфире НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

