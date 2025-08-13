Почему маркетплейсы не решают проблему с фейковыми массовыми заказами
Для борьбы с массовыми ложными заказами в ПВЗ нужно подтверждать заказ продавцом, заявил НСН Алексей Кременсков.
Маркетплейсы только в плюсе, если кто-то специально оформляет массовый заказ в ПВЗ, страдают продавцы и пункты выдачи, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
В Москве кто-то заказал в пункт выдачи 110 беговых дорожек общим весом почти в 3 тонны. Это не первый подобный случай. В ПВЗ регулярно привозят гири, партии крупногабаритных посылкок, а то и даже мешки с навозом. Когда срок хранения неотданного товара подойдет к концу, работникам вручную придется отгружать спортивные снаряды для отправки на склад. Кременсков отметил, что проблеме уже два года.
«Маркетплейсам известно об этой проблеме как минимум уже года два. Более того, общественники также не раз об этом говорили, предлагали ограничить такие заказы количеством или подтверждением заказа продавцом. Но как мы видим, ситуацию до сих пор не решили, видимо, как и тогда, маркетплейсы до сих пор не считают это большой проблемой. А вся логистика ложится на продавца, ПВЗ страдают от перегруза, выгода в этом только конкурентам продавца дорожек или конкурентам ПВЗ. Маркетплейс в этой ситуации только в плюсе», - пояснил он.
По его словам, для борьбы с такими случаями нужно подтверждать заказ продавцом.
«Самое эффективное в случае массового заказа у одного продавца - подтверждение заказа продавцом. А если же это все-таки оптовый заказ, то у маркетплейсов есть решение - B2B платформа», - добавил собеседник НСН.
В случае запрета открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов порядка 90% ПВЗ просто закроются, сказал в эфире НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
