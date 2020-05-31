Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляже
Россияне могут не носить на пляже медицинские маски. При этом отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да... должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже», — заявила Попова.
Также глава Роспотребнадзора обратила внимание, что семьи и вместе проживающих граждан это требование не касается.
Напомним, с 1 июня в Москве вводится график прогулок и занятий спорта для горожан.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru