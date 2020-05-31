Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляже

Россияне могут не носить на пляже медицинские маски. При этом отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да... должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже», — заявила Попова.