Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляже

Россияне могут не носить на пляже медицинские маски. При этом отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да... должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже», — заявила Попова.

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Также глава Роспотребнадзора обратила внимание, что семьи и вместе проживающих граждан это требование не касается.

Напомним, с 1 июня в Москве вводится график прогулок и занятий спорта для горожан.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.

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ФОТО: pixabay.com
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