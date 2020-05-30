Народный артист России Михаил Турецкий: масочный режим на сегодняшний день необходим
Не «впадать в эйфорию» призвал москвичей в связи с разрешением прогулок и занятий спортом дирижер, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий.
Музыкант считает, что мэрия Москвы принимает необходимые меры в борьбе с коронавирусом. По мнению Турецкого, пик заболеваемости «достойно пройден». Артист считает, что главное в условиях смягчения ограничительных мер – возвращаться к привычной жизни на новых условиях.
«Давайте не впадать в эйфорию. Сейчас именно тот переломный момент, когда необходимо максимально прислушаться к специалистам. Их рекомендации по соблюдению графика прогулок помогут нам не оказаться в новом очаге заболеваемости. Очевидно, что сдерживающие меры вводятся лишь на ближайшую перспективу. Давайте все отнесемся с понимаем ради постепенного возвращения к привычной и здоровой жизни в столице», - цитирует Агентство городских новостей «Москва» Михаила Турецкого.
Артист также напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.
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