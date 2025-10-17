Тысячи беспризорников: Депутатов осудили за недопуск детей мигрантов в школы
17 октября 202512:46
Ярослав Харитонов
Депутаты Госдумы приняли такие законы, которые привели к проблемам с мигрантами, заявил Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
Дети мигрантов не могут получить образование из-за новых законов, а это вызывает рост числа беспризорников, рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Пять тысяч детей мигрантов живут в Подмосковье, но из-за языковых тестов все они не попали в школу. Только 100 человек из них будут учиться. Таким образом депутаты сами легализовали 4900 беспризорников. Да, с ними есть определенные сложности, они не все знают русский язык. Можно организовать курсы обучения, родители готовы за них платить. Вместо этого они не получают образования. Такая ситуация не только в Московском регионе, но и во всех остальных. Зачем это делается? Я бы спросил у наших депутатов», — отметил он.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН рассказал, как навести порядок в миграционной политике.
